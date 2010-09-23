Написание текста

$30
КопирайтингЗавершен2 заявки181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Описание интернет-проекта, срок - сутки. Подробности - выбранному исполнителю

Все заявки здесь, в личку и аську не пишем.

Цена указана, торг уместен.

13 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Превосходная работа, Алена - настоящий мастер пера! Выполнила большой объем работ в оговоренные сроки и сопровождала полностью до приема заказчиком Только плюсы! В общении приятна, буду рад снова сотрудничать.
Была рада поработать с Алексеем, он предложил на редкость интересное задание. На все вопросы незамедлительно получала квалифицированные ответы. Видимо, Алексей привык решать вообще все вопросы быстро, так как оплата пришла мгновенно. Очень довольна сотрудничеством.
  • Похожие заказы

  • Текст для главной страницы авто сайта

    Нужен текст для главной страницы оптимизированный под предоставленные мною ключи, количество вхождений каждого ключа так же будет указано. Плюс требуется копирайтер который будет писать статьи для сайта(описания к видео роликам 500-1000 символов), по началу оклад 500-750 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты для веб-студии

    Для сайта веб студии необходимы тексты (копирайт). Тематика статей Создание и разработка сайтов, Дизайн, Поисковое продвижение. 27 небольших статей, общим объем до 27 т.с без пробелов. Укажите цену за 1000 с. без пробелов, и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Seo-копирайтинг

    Нужен Seo-копирайтинг. ~ 10тыс символов и более. Интересует цена за 1тыс символов. Ключевики и направление текста(тезисно) предоставлю. Срок 5-7 дней.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты про открытки с ДР

    Нужно 18 уникальных текстов по 1000-1200 знаков про открытки с днем рождения для страниц pozdrav.ru/otkrytki-s-dnem-rozhdeniya.shtml и далее по ссылкам. Жду Ваши предложения цены за всю работу и сроки. Оплата по СБС.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайт для сайта по Ипотеке

    Здравствуйте! Нужен копирайт на тему "Ипотека" и "Ипотечный кредит", названия статей имеются. Всего нужно написать 10 статей по 2500 знаков (без пробелов) каждая, оплата WMR

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать описание для каталогов.

    $40

    Написать описание для каталогов. Требуется написать и размножить описания для каталогов. Обратите внимание: 1. С ключевыми словами - их я дам. По 8 штук для каждого проекта. 2. Шингл 5 сходство 5%. По 3000 штук (для 1 сайта). 3. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать статью и размножить.

    $60

    Требуется написать и размножить 3 статьи. 1. Статья для типографии. 2. Статья для фитнеса. 3. Статья про work and travel. ТЕМЫ для каждой статьи я дам. Размер каждой статьи - 2000 символов. Затем - каждую статью - размножить в 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт, 43 статьи.

    Задание такое: есть 43 ключевых слова, для каждого нужно найти статью 1000-1500 знаков и сделать рерайт, с плотностью ключа около 7%. Пожалуйста, пишите цены и сроки.

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пакет документации на разработку ПО

    Нужен человек который разбирается в вопросе аутсорсинга разработки ПО. (ТЗ,ТО и прочее) От него мне потребуется консультация (очень желателен голос) что и зачем нужно. (А зачем нужно ТЗ? А как используется ТО?) Написание пакета документации на разработку ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад