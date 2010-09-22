20 креативных статей на тему кино

КопирайтингЗакрыт32 заявки579 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно интересно по 3-4 т знаков написать на темы:

1) Фильм Особо опасен

2) самые ожидаемые фильмы 2010-2011 года

3) список самых фильмов

4) самые дорогие фильмы

5) самые лучшие фильмы 2010 года

6) самые лучшие фильмы 2011 года

7) Фильм Шерлок Холмс

8) Фильм Принц Персии Пески времени

9) - 20) Подробные креативные описания фильмов 2010 года.

13 лет назад
SKDM
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написание статей

    Около 10 статей тематика - продажа часов требования - http://enabea.com/freelance/ срок выполнения - 2-3 дня оплата - вебмани, после полного утверждения с нашей стороны все предложения только в проект. обязательно указывайте в проект срок и цену!

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • СЕО статьи

    Здравствуйте. Нужны СЕО статьи. Ключи дам. от 2000 до 2500. 5$ за штуку. Возможен рерайт. Для сайта http://mypictureresize.com/ это онлайн редактор фотографий. Для него 3 штуки. И по одной для http://www.speedinternet.ru/ http://testskorostiinterneta.com.ua/

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 5 статей

    $10

    Нужно написать 5 статей минимум 1500 символов. использую ключевики (пример: "Аренда пхукет", "аренда вилл на пхукете"). Сроки - максимум неделя. плачу 2$ за статью. Пишете одну статью, если устраивает - пишете еще 4 и получаете 10$.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно вести блоги о туризме и путешествиях

    Есть сайт с блогами туристов. Суть работы - вести там свой блог. Рерайт не нужен категорически. Нужен только свой опыт. Т.к. нужно не только вести блог, но и отвечать в камментах юзерам. На ресурсе уже ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтер - газовое оборудование на автомобиль

    Требуется копирайтер, для написания текстов и статей для сайтов по тематике газового оборудования(установка газа на авто). Долгосрочное сотрудничество. Нужен нормальный специалист по адекватным ценам.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Цикл статей по дистанционному обучению

    Вот задание для одной из них: Необходимо подготовить обзорную статью о дистанционном обучении (далее по тексту – ДО) и e-Learning. Статья для размещения на сайте компании, поставляющая систему ДО. Объем статьи 1,5-2 страницы А4. Содержание статьи: что такое ДО ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание текста

    $30

    Описание интернет-проекта, срок - сутки. Подробности - выбранному исполнителю Все заявки здесь, в личку и аську не пишем. Цена указана, торг уместен.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад