20 креативных статей на тему кино

Около 10 статей тематика - продажа часов требования - http://enabea.com/freelance/ срок выполнения - 2-3 дня оплата - вебмани, после полного утверждения с нашей стороны все предложения только в проект. обязательно указывайте в проект срок и цену!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно интересно по 3-4 т знаков написать на темы:
1) Фильм Особо опасен
2) самые ожидаемые фильмы 2010-2011 года
3) список самых фильмов
4) самые дорогие фильмы
5) самые лучшие фильмы 2010 года
6) самые лучшие фильмы 2011 года
7) Фильм Шерлок Холмс
8) Фильм Принц Персии Пески времени
9) - 20) Подробные креативные описания фильмов 2010 года.
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