Наполнение для сайта

Необходимо написать (отрерайтить, перевести, как угодно) материалы для сайта об устройствах для чтения электронных книг, e-readers, bookreaders.

Объем материалов стандартный, 700-1500 знаков, оплата - 0,75-1,5$ за статью, по договоренности. Направление для поиска выдаю я, сам контент для написания ищете Вы.

Первый заказ - 20 статей, всего статей будет 50-100.