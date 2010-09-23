Наполнение для сайта

$30
КопирайтингЗакрыт6 заявок279 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать (отрерайтить, перевести, как угодно) материалы для сайта об устройствах для чтения электронных книг, e-readers, bookreaders.

Объем материалов стандартный, 700-1500 знаков, оплата - 0,75-1,5$ за статью, по договоренности. Направление для поиска выдаю я, сам контент для написания ищете Вы.

Первый заказ - 20 статей, всего статей будет 50-100.

13 лет назад
over_
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$30
4 дня
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