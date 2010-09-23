Рерайт описания товара по спортивной тематике

КопирайтингЗакрыт12 заявок285 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Данной тематикой владею на профессиональном уровне. Каждое описание товара буду проверять на грамотность составления текстов и плагиат. Информация должна быть изложена лаконичным, простым языком.

Если нам понравится ваша работа и цена, готовы сотрудничать на постоянной основе.

Объем работы большой - рассчитываю на АДЕКВАТНУЮ цену !!!

В приложении только десятая часть работы, все остальное будет предоставлено позже.

13 лет назад
ufoo
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта контентом.

    Необходимо наполнить 100% уникальным контентом сайт рекламного агентства. Для начала необходимо написать несколько заглавных статей примерно по 3000 знаков для разделов сайта в формате СДЛ по темам: 1. Полиграфическая продукция, виды полигрфической продукции с подробным описанием каждого ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт двух статей о рекламе

    Две статьи: advertology.ru/article83298.htm advertology.ru/article83231.htm Нужен хороший рерайт, который бы не дал даже намека на исходник. При этом уникальность для поисковиков минимум 97%. Указывайте цены за статью. Может будет 2 исполнителя, по статье. Более 20$ за статью не рассматривается. Но ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнить рерайтом туристический сайт

    Доброго дня. Потребовалось наполнить контентом сайт туристической тематики. Что нужно сотворить: - найти в сети информацию и картинки о ведущих (самых известных, надёжных и топовых) туроператорах. - на основании найденных материалов написать небольшие обзоры по каждому оператору и поставить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Составить инструкцию к сайту (для видео ролика)

    Нужно составить грамотную инструкцию, все детали обговариваю только по скайпу, Времени на выполнение 3 часа. после полного введения в курс дела. Без предоплаты, только после 100% выполнения работ.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна статья

    Здравствуйте, нужен качественный, продающий контент сайты разных тематик. Оплата по факту. Приветствуется долгосрочное сотрудничество.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание SEO текстов

    Нужны оригинальные тексты по описанию товаров(каждого прибора) по категориям- "Алкотестеры" , "Автомобильные видеорегистраторы"(не на все) , "Индикаторы поля" и две статьи на главную страницу. Сайт- http://www.invista.org/ . Тексты по 1500 символов на каждый прибор. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт описания музыкальных групп

    Работа для новичков т.к. цена не высокая, а требования достаточно высоки необходимо каждый день делать минимум 5 рерайтов статей для музыкального сайта с описанием музыкальных группы. Одно описание группы не менее 1000 знаков. Требования грамотность, своевременность, уникальность. Работы много, ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта, тематика - баста и гуф

    $50

    Тема - русский рэп))) СДЛ на joomla, кто не умеет работать с joomla нам не подойдет. Нужно наполнить фото (Фотогалерею заполнить), новости(штук 50) Возможно статей порерайтить. Ищется такой универсал. Писать в асю 596664970.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт для сайта по Форекс

    Здравствуйте! Нужен копирайт на тему "Форекс", названия статей имеются. Всего нужно написать 10 статей по 2500 знаков (без пробелов) каждая, оплата WMR

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтинг на строительную тематику

    $100

    Нужен копирайт 15000-18000 знаков. Тематика – изделия из бетона. Требования по стилю: строгий стиль изложения, без обращения к читателю. Выполнение тестового задания обязательно. Оплата за заказ обсуждается. Срочность основного – к концу недели. Срочность тестового – 23.09 вечер. Оплата только в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад