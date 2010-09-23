Рерайт описания товара по спортивной тематике

Данной тематикой владею на профессиональном уровне. Каждое описание товара буду проверять на грамотность составления текстов и плагиат. Информация должна быть изложена лаконичным, простым языком.

Если нам понравится ваша работа и цена, готовы сотрудничать на постоянной основе.

Объем работы большой - рассчитываю на АДЕКВАТНУЮ цену !!!

В приложении только десятая часть работы, все остальное будет предоставлено позже.