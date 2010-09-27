Рерайт двух статей о рекламе

Две статьи:

advertology.ru/article83298.htm

advertology.ru/article83231.htm

Нужен хороший рерайт, который бы не дал даже намека на исходник. При этом уникальность для поисковиков минимум 97%.

Указывайте цены за статью.

Может будет 2 исполнителя, по статье.

Более 20$ за статью не рассматривается. Но это не значит, что эту цену я приму :). Выбор исполнителя по нескольким параметрам, а не только по цене.