Оперативный рерайт заметок 2000 символов

Данной тематикой владею на профессиональном уровне. Каждое описание товара буду проверять на грамотность составления текстов и плагиат. Информация должна быть изложена лаконичным, простым языком. Если нам понравится ваша работа и цена, готовы сотрудничать на постоянной основе. Объем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно почти каждый день рерайтить несколько статей по разным тематикам, добавляя указанный мной ключ.
Я высылаю вам ключи сюда или на почту.
Вы высылаете мне на почту статьи в txt + тематическую картинку (подобрать в поиске google или яндекс).
Оплата фиксированная - 50 рублей за заметку.
На сейчас есть очередь из 4-х заметок.
Опыт обязателен, уникальность - от 97% по etxt antiplagiat.
Спасибо, жду ваши заявки.
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