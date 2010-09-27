Оперативный рерайт заметок 2000 символов

Нужно почти каждый день рерайтить несколько статей по разным тематикам, добавляя указанный мной ключ.

Я высылаю вам ключи сюда или на почту.

Вы высылаете мне на почту статьи в txt + тематическую картинку (подобрать в поиске google или яндекс).

Оплата фиксированная - 50 рублей за заметку.

На сейчас есть очередь из 4-х заметок.

Опыт обязателен, уникальность - от 97% по etxt antiplagiat.

Спасибо, жду ваши заявки.