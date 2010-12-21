Ведение блогов по рем-строй тематике

Нужны уникальные статьи о строительстве домов, на сайт http://stroitelstvodomov.com, ключевые слова, строительство домов, строительство деревянных домов, ландшафтное строительство, строительство дачи, строительство кирпичных домов.... Статья должна быть полностью уникальной, читаемой и полезной, не менее 1000 слов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу авторов для ведения блогов по рем-строй тематики.
Обязательное условие - образование по специальности или опыт работы в сфере.
В заявке или в приват нужно описать ваш опыт в теме и опыт в копирайтинге.
Спасибо!
- Похожие заказы
- $250Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Нужно придумать название для фирмы. Сфера деятельности: 1. реклама 3. создание сайтов 3. компьютерная помощь и поддержка 4. компьютерное обучение Название должно быть: - кратким - оригинальным (не надо писать те, что уже есть) - понятным и простым - приятным на слух - быстро запоминающимся - на ...Завершен13 лет назад
Нужно написать уникальный контент для сайта по ремонту компьютеров и установка WindowsКопирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
Постоянный рерайт новостей автотематики + размещение на сайте. Кол-во новостей в день - до 10-15 (сегодня может быть 5, завтра 11). Рерайт хороший и осмысленный. Размещение 3 раза в день - утро, день, вечер, а ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта Дизайнерской студии, Нужно написать сценарий к флешь заставке (Баннеру) + креативная идея для разработки сайта. Оплата. Оплата обговаривается индивидуально. Работы присылайте на E-mail: [email protected].Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $322
Написать 50 статей (шаблонов) под синонемайзер каждая от 2500 символов. мне нужны статьи которые я могу размножать синнонемайзером, уникальность минимум 10ти полученых таким образом статей должна быть не менее 90 %. Смыславая нагрузка должна быть приближена ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $40
Копирайт по тематикам: женская, спорттовары. Сроки – неделя. Сумма – 1200 руб.Завершен13 лет назад
Нужен человек для написание тем ,разбирающий в строительстве домов и ремонте квартир, итп. Я даю вам темы топиков вы пишите сообщение на 1 тыс знаков , надо 100 тем сделать. 1 тема 12 ...Закрыт13 лет назад
Текст 1500 зн как выбрать и ухаживать за столовыми приборами. Оплата 6 дол за 1000 зн. Текст легкий, уникальный удобочитаемый. срочно. лучше сегодня.Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо написать (отрерайтить, перевести, как угодно) материалы для сайта об устройствах для чтения электронных книг, e-readers, bookreaders. Объем материалов стандартный, 700-1500 знаков, оплата - 0,75-1,5$ за статью, по договоренности. Направление для поиска выдаю я, сам контент ...Закрыт13 лет назад