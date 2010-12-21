Ведение блогов по рем-строй тематике

КопирайтингЗавершен9 заявок441 просмотр
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Ищу авторов для ведения блогов по рем-строй тематики.

Обязательное условие - образование по специальности или опыт работы в сфере.

В заявке или в приват нужно описать ваш опыт в теме и опыт в копирайтинге.

Спасибо!

13 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$500
30 дней
Александр полностью оправдал надежды, работаем уже третий месяц. Спасибо!
В который раз успешное и, надеюсь, не последнее сотрудничество! Нареканий по оплате нет. И по ясности ТЗ тоже :)) Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству. :)
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