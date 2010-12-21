Ведение блогов по рем-строй тематике

Нужно придумать название для фирмы. Сфера деятельности: 1. реклама 3. создание сайтов 3. компьютерная помощь и поддержка 4. компьютерное обучение Название должно быть: - кратким - оригинальным (не надо писать те, что уже есть) - понятным и простым - приятным на слух - быстро запоминающимся - на ...