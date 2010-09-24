Размещение сообщений и статей в тематич. блогах

Ищу авторов для ведения блогов по рем-строй тематики. Обязательное условие - образование по специальности или опыт работы в сфере. В заявке или в приват нужно описать ваш опыт в теме и опыт в копирайтинге. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание и размещение постов в тематических блогах жж с разных аккаунтов, с разбивкой по времени и датам, с большим количеством ключей.работа на длительный срок.
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