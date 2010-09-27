Написание текстов для нескольких проектов . Нужен недорогой копирайтер , нацеленный на постоянное сотрудничество. Прошу указать цену за 1000 знаков. Писать в ICQ 474192893
Копирайтинг18 заявок
Закрыт
13 лет назад
Написание текстов для нескольких проектов . Нужен недорогой копирайтер , нацеленный на постоянное сотрудничество. Прошу указать цену за 1000 знаков. Писать в ICQ 474192893
Нужно в движке ShopCMS добавить блоки в уже готовую верстку. Блоки типо банерных. Два банера icq 488229671 писать только туда