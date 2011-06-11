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Теория Экономических информационных систем
Реферат Модель торговой точки
Объем 10-15 листов
Страницы работы должны быть пронумерованы, шрифт – 12-14, полуторный межстрочный интервал.
В конце реферата приводится список использованной литературы, ставится подпись и дата выполнения.
Структура контрольной работы:
1. Титульный лист (Приложение А)
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы. (5-10 наименований)
Бюджет 250 рублей
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