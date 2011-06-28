vipuser666

Прекрасно работалось. Всем рекомендую. Учитывая мою первую попытку работы на этом сайте и вообще в фрилансе , очень благодарен за подсказки и некоторую методическую помощь. Оплата моментально ( и даже немного больше чем договаривались) и был выбор системы оплаты. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.