vipuser666

Антон vipuser666

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

saya17
62 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Курсовая работа по Visual Fox
Это моя вторая работа для Антона. Очень доволен сотрудничеством. Внимательный и добросовестный заказчик, оплата моментально. Мне кажется, лучше не бывает :). Буду рад, если еще придется поработать.
Благодарен за помощь, работа была выполнена очень быстро и качественно!
Ответный отзыв
saya17
62 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Курсовая работа по Visua FoxPro
Прекрасно работалось. Всем рекомендую. Учитывая мою первую попытку работы на этом сайте и вообще в фрилансе , очень благодарен за подсказки и некоторую методическую помощь. Оплата моментально ( и даже немного больше чем договаривались) и был выбор системы оплаты. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Василий сделал работу максимально быстро, качественно и всегда старался учесть пожелания. Рекомендую всем этого человека как отличного профессионала в своем деле!
Ответный отзыв