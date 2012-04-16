Информационные технологии в экономике

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Курсовая работа Информационные технологии в экономике

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

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Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями

12 лет назад
vipuser666
Антон 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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