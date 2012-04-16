Информационные технологии в экономике

Следует написать 1 раздел опираясь на первые разделы двух диссертаций (их вышлю на email) то есть по сути рерайт. Приблизительный объем 50-55 листов Авторство 80-85% Также добавить сноски на литературу. Тема: Организационно-экономическое обоснование эффективного функционирования масложирового подкомплекса Первый раздел 1.Теоретические и ...