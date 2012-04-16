Диплом по автотранспорту 4590

Тема Разработка верхнего уровня системы управления контролем и слежением за автотранспортом по объекту ОАО «АТХ-43»

АТХ-43 придуманное нами автотранспортное хозяйство -43)

На объекте ОАО»АТХ-43» находятся 7 транспортных средств:

- автоцистерны транспортные (2);

- трактора (3);

- грузовики самосвалы (2).

нужно разработать верхний уровень. http://depositfiles.com/files/knl9my3lc

Другой человек по этому же объекту разрабатывает нижний уровень.

В связи с этим высылаю вам вторую учебно-исследовательские работы. Что бы вы имели общее представление так как между нашими работами должна быть непосредственная связь. http://depositfiles.com/files/iyitnp848

пишем сроки и цену