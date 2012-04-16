Диплом по автотранспорту 4590

Магистерская диссертации экономика Тема и методичка в приложении. Первоначально нужен план для согласования Примерная структура плана в приложении (на примере другой темы) Тему рассмотреть с использованием самых последних и актуальных документов, точных данных и статистики. Тема рассматривается на примере конкретной организации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема Разработка верхнего уровня системы управления контролем и слежением за автотранспортом по объекту ОАО «АТХ-43»
АТХ-43 придуманное нами автотранспортное хозяйство -43)
На объекте ОАО»АТХ-43» находятся 7 транспортных средств:
- автоцистерны транспортные (2);
- трактора (3);
- грузовики самосвалы (2).
нужно разработать верхний уровень. http://depositfiles.com/files/knl9my3lc
Другой человек по этому же объекту разрабатывает нижний уровень.
В связи с этим высылаю вам вторую учебно-исследовательские работы. Что бы вы имели общее представление так как между нашими работами должна быть непосредственная связь. http://depositfiles.com/files/iyitnp848
пишем сроки и цену
- Похожие заказы
- $300Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве Объём работы: 70–90 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 15-20 дней План работы: нуженЗакрыт12 лет назад
- $50
ПРЕДМЕТ – Мировое страховое хозяйство СРОК до суботы 16.00мск! доклады по темам: 1."Страховой рынок ЕС" или "Страховые рынки ЕС", или "Уровень развития отраслей страхования в ЕС/на рынках ЕС". 2. "Страховой рынок НАФТА" или ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задание во вложении. Вариант 33.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Предмет: Бухгалтерский учет Тема: У ч е т_ э к с п о р т н ы х_ о п е р а ц и й Тип: курсовая с практической частью Объем: 30 листов Срок: 30.03.12 - введение и ...Закрыт12 лет назад
срок 17-04-2012 БЖД и эконом. часть методичка есть 100 стрЗакрыт12 лет назад
- $58
Необходимо выполнить курсовой проект по ТАУ. Во вложениях - пример и методичка. Нужно сделать вариант № 10. Срок - 4 апреля до 18.00 Стоимость - 1700 рублейЗакрыт12 лет назад
срок 16-04-2012 60 стр антиплагиат 70%Закрыт12 лет назад
Предмет: Административное право Тема: Административно-правовой статус граждан, иностранцев и лица без гражданства в РФ и Италии Тип: курсовая Объем: 25 листов Срок: 2.04.2012 Пожелания: надо будет провести сравнительно-правовой анализРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
курсовая по психологии На тему "Кризисы в развитии личности" Теория Заключение курсовой необходимо свести к следующему: что грамотное родительское воспитание и помощь в преодолении детских кризисов - года, трех, семи лет, гарантированное умение справляться с кризисами ...Завершен12 лет назад