Курсовая психология

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курсовая по психологии

На тему "Кризисы в развитии личности"

Теория

Заключение курсовой необходимо свести к следующему: что грамотное родительское воспитание и помощь в преодолении детских кризисов - года, трех, семи лет, гарантированное умение справляться с кризисами зрелой жизни и кризисными ситуациями в будущем.

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Важно! Без грамматических и пунктуационных ошибок

Объем 25-30 листов. 14 шр. TNR

Срок сдачи 1 апреля 21.00 мск строго!

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
insensuss
Дима 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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12 лет назад
$25
1 день
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