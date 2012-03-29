Диплом Формирование плана деятельности предприятия

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Дипломный проект- формирование деятельности предприятия.

срок полторы недели.(пока не уточнено)

данные предоставят

все задания в файле.

8000р.

12 лет назад
llairis
Венера 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад