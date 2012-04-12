Курсовая база данных 4659

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Проектирование баз данных экономических информационных систем. Начисление оплаты за работу в выходные и праздничные дни

30 страниц без приложений

Все требования к работе в методичке http://zalil.ru/32973135

срок 12.04.12

12 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад