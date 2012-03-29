Работа на языке программирования (на выбор) (укр.)

отрібен автор для написання роботи по нейромережевих обчисленях мовою програмування (на вибір)

- має бути реалізований клієнт серверний програмний продукт;

- клієнт повинен бути написаним однозначно на мові програмування IronPython. В ньому має міститися нейромережа, яка буде проводити обробку даних взятих з матриці з n елементів, тобто вона повинна бути динамічною. Ці дані беруться з наперед заданої предметної області – "Соціально-економічні процеси", тобто статистичні дані з цієї області, наприклад, бюджет деякої країни за декілька років. Імпорт даних відбувається з деякого наперед записаного файлу або безпосередньо через інтерфейс програми;

- сервер може бути написаний як на IronPython, так і на іншій мові програмування. Дані обробки на клієнті пересилаються на сервер та аналізуються і узагальнюються і відповідно виводяться на екран;

- до сервера може підключатися декілька клієнтів одночасно. Зв'язок відбувається через сокети, через наперед вибраний вільний порт.

Об'єм звіту: 50-60 листів.

Є замовлення по іншим напрямках. Зацікавленим писати

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