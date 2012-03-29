См вложенный фаил Оплата Вебмани или Сберкарта.на ваш выбор 02,04 до 24,00 мск проверять строго буду
Работа на языке программирования (на выбор) (укр.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
отрібен автор для написання роботи по нейромережевих обчисленях мовою програмування (на вибір)
- має бути реалізований клієнт серверний програмний продукт;
- клієнт повинен бути написаним однозначно на мові програмування IronPython. В ньому має міститися нейромережа, яка буде проводити обробку даних взятих з матриці з n елементів, тобто вона повинна бути динамічною. Ці дані беруться з наперед заданої предметної області – "Соціально-економічні процеси", тобто статистичні дані з цієї області, наприклад, бюджет деякої країни за декілька років. Імпорт даних відбувається з деякого наперед записаного файлу або безпосередньо через інтерфейс програми;
- сервер може бути написаний як на IronPython, так і на іншій мові програмування. Дані обробки на клієнті пересилаються на сервер та аналізуються і узагальнюються і відповідно виводяться на екран;
- до сервера може підключатися декілька клієнтів одночасно. Зв'язок відбувається через сокети, через наперед вибраний вільний порт.
Об'єм звіту: 50-60 листів.
Є замовлення по іншим напрямках. Зацікавленим писати
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