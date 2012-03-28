Диплом Уголовная ответственность за порчу земли

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок138 просмотров
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Дипломная работа: уголовная ответстветственность за порчу земли (диплом по 264 ст ук РФ)

Объем 60-80 стр

Оформление стандартное

Сроки 20-30 дней.

Оригинальность не менее 80%

Нужно будет составить план для диплома.

12 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад