Курсовая управление АПК

Требования к текстовой и графической части в приложении.
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тема - управление машинно-транспортным парком
объем - 40 стр
срок - 4 дня (1 апреля)
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