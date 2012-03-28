Курсовая управление АПК

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тема - управление машинно-транспортным парком

объем - 40 стр

срок - 4 дня (1 апреля)

12 лет назад
Shumeeva
Наталья 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад