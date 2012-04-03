Написать курсовую

Тема"Воплощение эмоций в метафоре; Метафора как способ вербализации эмоций".

В ведении нужно написать, что существует проблема выражения эмоций (почему) имеется много способов вербализ эмоций (какие) и тд...один из них метафора...почему они используются, что конкретно помогают выразить, чем отлич от остальных способов, чем они хороши и в чем их недостатки.Литература тут www.philology.ru/linguist...

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home.perm.ru/dmitry/archi...

home.perm.ru/dmitry/archi...

home.perm.ru/dmitry/archi...

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home.perm.ru/dmitry/archi...

Булюбаш И. Д. Я тебя слышу. Феномен языка и речи в практике гештальт-терапевта. М., 2008

psiclub.at.ua/publ/cikl_k...

www.klex.ru/7jj

www.klex.ru/3t и еще книга Джорджа Лакоффа и Майкла Джонсона "Метафоры, которыми мы живем"Стоимость пишите в проекте.Оплата яндекс деньги по факту сдачи.До 30.03 нужен план и введение.