Курсовая менеджмент (с прак. частью)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка145 просмотров
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35 стр

12 шрифт

срок 03-04-2012

12 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)