Диплом по психологии гос. службы

тема: Психологическая оценка деловых и личностных качеств госслужащих,на примере комитета по физической культуре и спорту

1 часть - это литературный обзор. надо написать там то, что уже другие говорили на данную тему. в виде конспекта.

2 часть - это методическая часть. то есть, описание тестов и (если хотите) историю их создания и применения.

3 часть - это математическая обработка и интерпретация.

методички: http://www.szags.ru/index.phtml?id_page=634

есть примерный план, который дал преподаватель (его надо расширить и дополнить набросками по каждой главе). после утверждения можно писать.

1 глава к началу апреля, вся работа до 20-х чисел апреля.

есть рекомендуемая лит-ра