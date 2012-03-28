Курсовая, конструирование вычислительной техники

Требуется автор для написания курсового проекта по конструированию, производству и эксплуатации средств вычислительной техники. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: Разработка платы сопряжения персональной вычислительной машины с датчиками;

Предмет: Конструирование, производство и эксплуатация средств вычислительной техники;

Факультет: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;

Объем: 30-40 листов, 4 чертежа;

Графическая часть: чертеж детали, сборочный чертеж, общий вид изделия, эскиз для пояснения последовательности, или содержания отдельных операций;

Цена: 3 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;

Срок общей сдачи работы: 15 апреля;

Срок сдачи 1-й главы: 2-3 апреля;

К 29-30 марта нужно выслать план работы с разбивкой по параграфам.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «конструирование вычислительной техники»

ICQ: 406 -194 -503