тема1-Стратегия и стратегические цели на примере компании тема 2- Планирование как центральный элемент стратегического управления в компании 35–40 страниц Срок 7 дней с практикой По каждой план Введение 1 глава-Теоретическая 2 глава Аналитическая 3 глава Практическая — проектная с расчетом ...
Курсовая, конструирование вычислительной техники
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для написания курсового проекта по конструированию, производству и эксплуатации средств вычислительной техники. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Тема: Разработка платы сопряжения персональной вычислительной машины с датчиками;
Предмет: Конструирование, производство и эксплуатация средств вычислительной техники;
Факультет: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
Объем: 30-40 листов, 4 чертежа;
Графическая часть: чертеж детали, сборочный чертеж, общий вид изделия, эскиз для пояснения последовательности, или содержания отдельных операций;
Цена: 3 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;
Срок общей сдачи работы: 15 апреля;
Срок сдачи 1-й главы: 2-3 апреля;
К 29-30 марта нужно выслать план работы с разбивкой по параграфам.
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «конструирование вычислительной техники»
ICQ: 406 -194 -503
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