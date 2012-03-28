Курсовые менеджмент с практикой

курсовая работа по психологии тема: Мотивы профессионального выбора личности объем 25-30 стр практическая часть: Нужно 2 методики. 1.любой личностный опросник.2.опросник по теме. 20 чел.опрошенных,не больше и не меньше.г.Санкт-Петербург,и должно быть связано с МЧС. обязательно проверить антиплагиатом! срок 31.03.12
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тема1-Стратегия и стратегические цели на примере компании
тема 2- Планирование как центральный элемент стратегического управления
в компании
35–40 страниц
Срок 7 дней
с практикой
По каждой план
Введение
1 глава-Теоретическая
2 глава Аналитическая
3 глава Практическая — проектная с расчетом эк-ой эффективности
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