Курсовые менеджмент с практикой

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки108 просмотров
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тема1-Стратегия и стратегические цели на примере компании

тема 2- Планирование как центральный элемент стратегического управления

в компании

35–40 страниц

Срок 7 дней

с практикой

По каждой план

Введение

1 глава-Теоретическая

2 глава Аналитическая

3 глава Практическая — проектная с расчетом эк-ой эффективности

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад