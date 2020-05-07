Стратегический менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка98 просмотров
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Добрый день! Необходимо подогнать готовую работу под план, указанный в методичке

Срок два дня

12 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
yo_soy_angel
Раиса 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень понравилось сотрудничество. Не ожидала настолько быструю оплату. Все четко, кратко и понятно. Высший класс.