Курсовая по англискому теоретическая

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка118 просмотров
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Тема: Этикет за столом в России и Англии. их сравнительная характеристика.

Требования: объем 30стр, оригинальность строго не ниже 85% , сноски, высокое качество

Срок: 31.03.2012

12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$20
6 дней
Отличная работа, без замечаний, высокий процент оригинальности! Благодарю за профессиональный подход!
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