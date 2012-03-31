Реферат по внешнеэкономической деятельности

Вот что нужно сделать:

12. Законодательные основы и нормативные документы по обеспечению

24. Внешнеторговые операции по степени готовности товара к продаже: сущность, техника осуществления.

35. Содержание разделов внешнеторгового контракта: арбитраж, форс-мажор и про-чие. Порядок удовлетворения рекламаций, штрафные санкции. Поясните, как избе-жать ошибок при исполнении этих разделов контракта. Согласно внешнеторгового контракта № RU / 95391543 / 12004 от 20.05.2005 г. компания «Союз контракт» долж-на была поставить свою продукцию торгово-закупочной базе г. Петропавловска (Ка-захстан). Часть товара поставлена, однако покупатель до сих пор не имел воз¬можность осмотреть товар, а продавец уже требует уплатить стои¬мость товара. Со-гласно условий контракта размер определен, но не определен срок уплаты ее. Как вести себя покупателю в данном случае? Другая часть товара в срок не поставлена. Причиной являются непред¬виденные метеоусловия (ливень, град), которые в этих местах бывают очень редко. Покупатель подал иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России с требо¬ваниями упла-ты штрафов за просрочку выполнения условий договора. Должна ли в этом случае компания «Союз контракт» нести ответствен¬ность? Решите ситуацию, пользуясь Конвенцией ООН «О договорах международной купли-продажи товаров

Объем: как получится с подробным ответом на каждый вопрос

Срок: 31.03.2012

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