Курсовая по управлению персоналом

Необходимо написать бакалаврскую роботу. чем быстрее тем лучше.
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Тема: Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом
Требования: объем 20-25 стр, оригинальность не ниже 85%, Материалы курсовой работы должны быть подобраны, сгруппированы и подшиты в такой последовательности:
- титульный лист;
- задание;
- план;
- введение (3 – 5 стр.);
- теоретическая часть (5-7 стр.);
- практическая часть (10-15 стр.);
- заключение, выводы и предложения (3-5 стр.);
- литература;
- приложения.
Оформление полей: левое – 20 мм, правое, 10 мм, верхнее и нижнее – 15 мм
Срок: 31.03.2012
Жду предложений по цене!!!
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