Курсовая по управлению персоналом

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Тема: Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом

Требования: объем 20-25 стр, оригинальность не ниже 85%, Материалы курсовой работы должны быть подобраны, сгруппированы и подшиты в такой последовательности:

- титульный лист;

- задание;

- план;

- введение (3 – 5 стр.);

- теоретическая часть (5-7 стр.);

- практическая часть (10-15 стр.);

- заключение, выводы и предложения (3-5 стр.);

- литература;

- приложения.

Оформление полей: левое – 20 мм, правое, 10 мм, верхнее и нижнее – 15 мм

Срок: 31.03.2012

Жду предложений по цене!!!

12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад