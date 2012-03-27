Реферат геодезия 4648

Предмет, дисциплина: Бухгалтерский учет Тема работы: Ведение учета в программе 1С бухгалтерия 8.0 Содержание: Теория+практика Объем работы: 35 страниц Антиплагиат от 70% Срок исполнения до 7 дней Под практикой подразумевается приложения, с таблицами из 1С. будь то заполнение справочников, начисление ЗП, ...