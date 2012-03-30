Курсовая бухучет

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Предмет, дисциплина:  Бухгалтерский учет

Тема работы:  Ведение учета в программе 1С бухгалтерия 8.0

Содержание:  Теория+практика

Объем работы:  35 страниц

Антиплагиат от 70%

Срок исполнения до 7 дней

Под практикой подразумевается приложения, с таблицами из 1С. будь то заполнение справочников, начисление ЗП, расчет отпуска и другое

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$34
7 дней
Работа сделана качественно, сдана раньше срока. Спасибо! Мои рекомендации
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