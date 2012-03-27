Курсовая организация производства

Нужно написать курсовую работу по дисциплине "Основы менеджмента" Тема "Истоки деловых конфликтов и их роли в процессе управления" на примере какой-либо организации г. Москва Антиплагиат от 70% Срок исполнения до 3 дней строго! Подвел исполнитель Жду предложений по ...