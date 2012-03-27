Курсовая работа (Экономика)

Необходимо написать только теоретическую часть дипломной работы - литературный обзор в том числе зарубежной литературы (20-30 страниц). Серьезная работа по клинической психологии, психосоматике. О чем писать, подробно объясню) Сроки, стоимость, способ оплаты по договоренности. Примеры ...