Курсовая работа (Экономика)

$65
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Тема: "Повышение эффективности деятельности предприятия".

Полностью практическая. 4 главы.

Объем: 40-50л.

Срок: до 1 мая 2012

За основу анализа предлагается строго определенное предприятие, данные в наличии.

План курсовой в прикрепленном файле.

Бюджет: 2000р. Оплата WM или ЯД.

Основной критерий - это качество и уникальность текста работы!

Жду ваших предложений.

12 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов