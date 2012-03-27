Доклад (30 страниц)

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Доклад (30 страниц):

1 часть – теория вопроса (10-12 стр)

2 часть – практическая (характеристика рассматриваемой организации, предприятия): организационно правовая форма, сфера деятельности, структура управления, показатели работы за 3 года (выручка, прибыль, численность работников, стоимость основных фондов, оборотные средства, затраты.

практическое освещение теоретического вопроса

3 часть – выводы, анализ

Оформление:

1) Содержание

2) Введение (актуальность темы исследования, основные цели и задачи, объект и предмет исследования) 1стр

3) 1 глава – теоретическая часть

4) 2 глава – анализ системы управления организации (характеристика объекта, в зависимости от темы….)

5) 3 глава – предложения по совершенствованию системы управления

6) Заключение (основные выводы) пол стр

7) Список литературы (не менее 5ти)

+ презентация 7-10 слайдов

Тема: Особенности банковского менеджмента

12 лет назад
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад