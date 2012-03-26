Реферат по УП

$12
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки129 просмотров
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задание в файле

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срок 10 апреля

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
anafema-max
Максим 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов(-2)
12 лет назад
$12
3 дня
К сожаления Максим не справился с поставленной задачей и принятыми на себя обязательствами, первый раз работа не соответствовала никаким стандартам, была написана по недействующей редакции УК РФ с примером судебной практики по УК РСФСР, что выглядело как минимум дико, так как Максим позиционировал себя грамотным юристом, а юристы не допускают таких грубых ошибок, также антиплагиат был на уровне 32%, что не соответствовало требованиям проекта, далее % был поднят до 46%, частично исправлен текст работы, однако я нашла ряд совпадений с базой готовых рефератов, пример судебной практики с теме же ссылками я нашла по ссылке http://referatwork.ru/refs/law/ref-34726.html , однако ранее Максим убеждал ,что вся судебная практика взята с сайта Консультант плюс, но ни пример из последней работы, ни пример из прошлой работы я не нашла на сайте Консультанта и в его базе, хотя изначально в это поверила. В итоге проект сорван, поэтому по данной работе только негативное впечатление. Надеюсь мне просто не повезло. Но снова придется искать автора, но уже в оперативном порядке