Магистерская Meждународное пpaво

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Вид работы: Магистерская

Предмет: Meждународное пpaво

Тема работы: Пpaвовое peгулирование экономичecкой интeгpaции: евpaзес, тамoжeнный coюз.

Количество страниц: 60-80

требования тут http://www.intlaw-rudn.com/files/process-topics/trebovaniya

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
estrella1983
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$200
20 дней
Отличный автор. Рекомендую к сотрудничеству!
Не первый раз работаю с Владимиром! Как всегда все четко, оплата без проблем! Спасибо за сотрудничество!!
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