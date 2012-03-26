Задание во вложении. Методичка будет позже. Срок - 3-4 недели. Сдача поэтапно.
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Необходимо написать диплом по истории гос-ва и права на тему "Современные научные школы международного права в России, Европе и США". Объем - 65 стр. (вместе с введением, заключением, библиографией). 3 главы. Предлагаемая оплата - 4,5 тыс. рублей. Способ оплаты - на ваш выбор.
Сроки - до 10 апреля (максимум 12 апреля).
Требуется ответственный исполнитель, который не подведет.
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