Диплом по истории гос-ва и права

$250
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Необходимо написать диплом по истории гос-ва и права на тему "Современные научные школы международного права в России, Европе и США". Объем - 65 стр. (вместе с введением, заключением, библиографией). 3 главы. Предлагаемая оплата - 4,5 тыс. рублей. Способ оплаты - на ваш выбор.

Сроки - до 10 апреля (максимум 12 апреля).

Требуется ответственный исполнитель, который не подведет.

12 лет назад
8davids8
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
Ognik
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$200
5 дней
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$134
13 дней