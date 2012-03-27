Курсовая по психологии

Предмет: Психология

Тема: М е с т о_ и р о л ь_ п с и х и ч е с к и х_ п о з н а в а т е л ь н ы х_ п р о ц е с с о в_ в_ ж и з н и_ и_ д е я т е л ь н о с т и_ ч е л о в е к а

Тип: теоретическая курсовая

Объем: 30 листов

Срок: 27.03.2012

Пожелания:

введение,актуальность,задачи,хар-ка позн.психич.процессов.проанализировать труды С.Рубинштейна с целью выявления место и роли ппп.природа и сущностьппп.особенность ппп у людей разных возрастных групп.методы изучения ппп.