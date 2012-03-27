Курсовая по информтике

требования в файле анти 85% объем ТЕКСТА РАБОТЫ 25 страниц цена 650 р. WMR, СБЕРБАНК срок 10 апреля
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Тема: информатика.
По заданию.
Срок: 2-3 дня.
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