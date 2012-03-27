Дипломная работа по маркетингу

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тема: Анализ поведения потребителей с целью совершенствования коммуникационной политики предприятия сферы услуг

есть план, список лит-ры, информация по предприятию

объем 60-80 стр

работа нужна частями!

12 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$160
20 дней
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