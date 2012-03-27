Диплом: экономика

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Основные направления повышения эффективности управления персоналом с использованием зарубежного опыта на примере Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 по легкой атлетике имени Л.Н.Мосеева города Челябинска" (далее МБУ ДОД СДЮСШОР №2).

Официальный сайт школы - www.la74.ru

Имеется баланс учреждения, финансовый отчет, Устав.

Объем 75-80 страниц.

Срок 7 дней.

Цена 5000р.

Уникальность от 75% в системе антиплагиат.

Ждем ваших заявок.

С уважением фирма Счастливый Студент.

12 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад