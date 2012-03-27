Диплом: экономика

1 )Реферат- предмет Маркетинг Тема: Обеспечение конкурентоспособности продукции предприятия. Комментария по выполнению задания: Реферат, задание с максимально возможной практической направленностью, объем 7-8 стр. В работе необходимо определить роль конкурентных преимуществ, в обеспечении объективности деятельности компании на ...