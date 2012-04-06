Курсовая менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки156 просмотров
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Нужно написать курсовую работу по дисциплине "Основы менеджмента"

Тема "Истоки деловых конфликтов и их роли в процессе управления" на примере какой-либо организации г. Москва

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
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