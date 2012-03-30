Курсовая менеджмент 4643

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок69 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тема Организационные структуры в системе государственного управления на примере

на примере ООО ”ИнтерМедиаГрупп Пермь”

срок 30.03.12

оригинальность от 70% по Антиплагиат

12 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад