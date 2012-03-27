Актуализировать введение (менеджмент)

Тема: Юридичекая техника. Срок- 2 дня Антиплагиат-75% Объем-30 стр Желательно готовая работа
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Необходимо актуализировать введение "эффективность менеджмента в мед.учреждении" (прокачать его)
Предпочтение тем кто знает что такое соцуслуги(соцзащита) или профи в менеджменте(плюс бонус)
срок сутки
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