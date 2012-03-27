Актуализировать введение (менеджмент)

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Необходимо актуализировать введение "эффективность менеджмента в мед.учреждении" (прокачать его)

Предпочтение тем кто знает что такое соцуслуги(соцзащита) или профи в менеджменте(плюс бонус)

срок сутки

12 лет назад
mikef2
Михаил 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад