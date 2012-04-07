Диплом по финансам и кредиту

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Тема: Оценка кредитоспособности физических лиц по методике Сбербанка РФ (ОАО)

Требования: объем 65-70стр, оригинальность строго не ниже 85% , сноски, высокое качество

Срок: 07.04.2012

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12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад