Эксплуатация машинно-тракторного парка 4656

курсовая работа по психологии тема: Мотивы профессионального выбора личности объем 25-30 стр практическая часть: Нужно 2 методики. 1.любой личностный опросник.2.опросник по теме. 20 чел.опрошенных,не больше и не меньше.г.Санкт-Петербург,и должно быть связано с МЧС. обязательно проверить антиплагиатом! срок 31.03.12