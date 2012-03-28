Курсовой проект - архитектура

Курс: 3 Предмет: ТММ Тема: см.вложение Вид работы: Курсовой проект объемом в 3 чертежа на А1 ,нужно посмотреть задание т.к заказчик сам толком не знает что там нужно. Требования: см.вложения , номер шифра 08813037 Срок: 2 апреля
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Предмет: Архитектура зданий и сооружений
курсовой проект - пояснительная записка с чертежами А1
Тема работы: Жилой 12-ти этажный панельный дом вариант №19
Дата получения готовой работы: 2 недели
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