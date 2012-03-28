Курсовой проект - архитектура

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Предмет: Архитектура зданий и сооружений

курсовой проект - пояснительная записка с чертежами А1

Тема работы: Жилой 12-ти этажный панельный дом вариант №19

Дата получения готовой работы: 2 недели

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад