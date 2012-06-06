Курсовая психология

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Из списка

Объем-40стр

Срок-10 дней

Антиплагиат-нет

Курсовая с практикой

Желательно готовая работа

12 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$20
7 дней
Работа качественная
Отличная заказчица. Искренне рекомендую.