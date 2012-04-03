Курсовой проект - график движения поездов

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Предмет: График движения поездов

Тема: см.вложение

Вид работы: курсовой проект, практическая часть

Объём: -

Требования: см.вложения , Вариант 6, буква для выбора задания - Я

Срок: 9 апреля

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад