Курсовая бухучет

задание во вложении. срок 10 дней
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Предмет, дисциплина: Бухгалтерский управленческий учет
Тема работы: Сущность затрат и их классификация в бухгалтерском управленческом учете
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 25-30 страниц
Методичка приложена.
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Срок выполнения: до 8 дней
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