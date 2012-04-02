Курсовая бухучет

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Предмет, дисциплина: Бухгалтерский управленческий учет

Тема работы: Сущность затрат и их классификация в бухгалтерском управленческом учете

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 25-30 страниц

Методичка приложена.

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Срок выполнения: до 8 дней

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
8 дней
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