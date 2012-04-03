Во вложении файл. 13 страниц, 12 таблиц. Нужно пересчитать цифры в соответствии с первой таблицей. Остальные показатели, такие как заработная плата и стоимость материалов тоже желательно поменять. Желательно сделать сегодня до вечера (до 23 00). Предлагайте цены.
Курсовая. Приватно для Солнце Раиса (raisa-86)
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на тему: «Отчет о прибылях и убытках, его содержание и техника составления»
Срок-2 дня
Объем-35 стр.
Цена- 700р
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