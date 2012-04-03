Курсовая. Приватно для Солнце Раиса (raisa-86)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка94 просмотра
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на тему: «Отчет о прибылях и убытках, его содержание и техника составления»

Срок-2 дня

Объем-35 стр.

Цена- 700р

12 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$22
2 дня
Раиса-ответсвенный человек,никогда не подведет.Спасибо!
Очень приятно работать с Еленой) Всегда рада вашим проектам) С ув. Раиса